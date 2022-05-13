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رئيس مجلس السيادة السوداني ينعى خليفة بن زايد
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني
13 مايو 2022 18:50

نعى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.
وقالت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) إن رئيس مجلس السيادة "ينعي للشعب الإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية، قائداً فذاً، ورجلاً حكيماً، أسهم في نهضة بلاده، حتى صارت نموذجاً يحتذى في التنمية والتطور".
وأضاف البيان "لقد كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودولياً".
وتابع البيان "شهدت العلاقات السودانية الإماراتية، في عهده، تطوراً ملحوظاً. حيث انعكس ذلك في التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات بين البلدين. ألا رحم الله الفقيد وألهم آله وذويه وشعب الإمارات الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خليفة بن زايد
عبد الفتاح البرهان
تعزية
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