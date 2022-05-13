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بايدن ناعياً خليفة بن زايد: كان شريكاً وصديقاً حقيقياً لأميركا
جو بايدن
13 مايو 2022 18:25

 نعى فخامة الرئيس جون بايدن رئيس الولايات المتحد الأميركية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

ووجه الرئيس الأميركي جو بايدن تحية لذكرى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وقال إنه كان شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة.

وقال الرئيس بايدن في بيان أصدره اليوم "سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة". 

المصدر: وكالات
جو بايدن
أميركا
الإمارات
خليفة بن زايد
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