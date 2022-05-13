الجامعة العربية تنعى خليفة بن زايد وتنكس الأعلام 3 أيام

وأعرب معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان أصدره اليوم الجمعة، عن خالص تعازيه لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً في هذا المصاب الجلل.
وقال معاليه "إن فقيد الأمة العربية قد أثرى خلال حياته مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال، وظل طوال رئاسته للدولة على خطى الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتعضيد المصلحة والحقوق العربية وظلت دولة الإمارات نموذجاً للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية".
واعتبر الأمين العام أن "مناقب فقيد الأمة العربية ومآثره ستجعل ذكراه في الوعي الجمعي العربي ماثلة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية إذ تستذكر محاسنه، فإنها تقف مع شعب الإمارات في هذا الوقت الصعب والحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة".
ووجه معالي أحمد أبو الغيط بتنكيس أعلام جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على روح فقيد الأمة العربية.