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الرئيس الجزائري يعزي في وفاة خليفة بن زايد
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري
13 مايو 2022 17:29

تقدم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.
وجاء في رسالة التعزية، التي نشرتها وكالة أنباء الجزائر "بقلب يعمره الإيمان بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وأضاف الرئيس الجزائري "بهذه الفاجعة الأليمة، أتقدم باسمي وباسم الشعب الجزائري، بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وشعبا، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الجزائر
عبد المجيد تبون
تعزية
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