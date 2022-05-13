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لبنان يعلن الحداد على خليفة بن زايد وينكس الأعلام
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
13 مايو 2022 16:18

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، مذكرة أعلن فيها الحداد الرسمي على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.
وأعلن ميقاتي في المذكرة "الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 أيار 2022".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه "تُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً".
وأكدت المذكرة الصادرة عن ميقاتي "على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة".
تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نجيب ميقاتي
تعزية
خليفة بن زايد
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