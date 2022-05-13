الادعاء العام الألماني يطلب توقيف طالب عقب إحباط هجوم بقنبلة على مدرسة

عقب إحباط هجوم بقنبلة على مدرسة في مدينة إيسن الألمانية، قدم الادعاء العام الألماني طلباً بإصدار مذكرة توقيف بحق طالب مشتبه به 16 عاما. وصدر إعلان مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف، اليوم الجمعة، رداً على استفسار أن الطالب متهم، من بين أمور أخرى، بالإعداد لعمل عنف خطير يهدد الدولة.

وكان هربرت رويل، وزير الداخلية المحلي بولاية شمال الراين-ويستفاليا، صرح، أمس الخميس، بأن الشرطة اكتشفت مواداً مخصصة لصنع قنبلة بهدف التخطيط لهجوم لدى الطالب الذي احتجزته صباح أمس بعد تفتيش مسكنه ومصادرة أسلحة وصناديق به.