الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
انطلاق اختبارات لقاح جديد مضاد لكورونا
انطلاق اختبارات لقاح جديد مضاد لكورونا
13 مايو 2022 14:13

أعلن ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، عن انطلاق اختبارات اللقاح الجديد المضاد لـ "كوفيد-19" ولا توجد ردود فعل سلبية عليه.

ويشير غينسبورغ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن اللقاح الجديد يعتمد على جزيئات شبيهة بالفيروس، ابتكره خبراء المركز، وقد بدأ اختباره على مجموعة من المتطوعين، ولم تظهر لديهم أي ردود فعل سلبية.

ويذكر أن وزارة الصحة الروسسة كانت قد سمحت للمركز بإجراء اختبارات سريرية للقاح الجديد.

ويقول غينسبورغ، "بدأت الاختبارات وقد تم تطعيم عدد من المتطوعين بالقاح الجديد، ولم تظهر لديهم أي ردود فعل سلبية بعد تطعيمهم. واستنادا إلى ذلك يمكن القول إن كل شيء على ما يرام".

ويشير غينسبورغ، إلى أن الصعوبات التي يواجهها الخبراء هي البحث عن متطوعين لهم ردود سلبية للأجسام المضادة لـ "كوفيد-19"، وقد تم فحص أكثر من 100 شخص، ولكن تم فقط تطعيم الذين ليس لديهم أجسام مضادة.

ووفقا له، اللقاح الجديد يتكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

المصدر: وكالات
روسيا
لقاح كورونا
كورونا
آخر الأخبار
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
اليوم 07:59
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©