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ألمانيا تؤكد تضامن مجموعة السبع مع مولدوفا وأوكرانيا
ألمانيا تؤكد تضامن مجموعة السبع مع مولدوفا وأوكرانيا
13 مايو 2022 14:07

أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك دعمها الكامل لمولدوفا خلال الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وقالت بيربوك اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع نظرائها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فانجلز الألمانية، والذي شارك فيه وزير خارجية مولدوفا، نيكو بوبيسكو، أن الأمر يتعلق بإظهار التضامن مع أوكرانيا وتجاه مولدوفا أيضا.
وأضافت الوزيرة موجهة حديثها لبوبيسكو، إنه من دواعي سرورها رؤيته للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، رغم أن "الوضع بعيد كل البعد عن أي سرور".
وإلى جانب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، يشارك وزير الخارجية الملودوفي في الاجتماع بسبب وجود مخاوف من أن تكون الجمهورية الصغيرة المجاورة لأوكرانيا واحدة من الأهداف الهجومية التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودعا كوليبا أمس الخميس، على هامش محادثات برلين، إلى تسليم مقاتلات غربية وأنظمة دفاع صاروخي للدفاع عن بلاده ضد روسيا.
وفي سياق متصل، يعتزم وزراء مجموعة السبع مناقشة العواقب العالمية للحرب على أمن الغذاء والطاقة. ومن المنتظر أن تشارك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في المؤتمر عبر الفيديو. وتترأس إندونيسيا حاليا مجموعة الدول العشرين الصناعية والصاعدة الكبرى (جي 20).

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
مجموعة السبع
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