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مقتل 3 من داعش بضربة جوية عراقية غربي البلاد
مقتل 3 من داعش بضربة جوية عراقية غربي البلاد
13 مايو 2022 14:05

 أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة عن مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي  بضربة جوية في محافظة الأنبار 118/كم غربي بغداد .
 وأوضح البيان، "أن طائرات «إف 16» التابعة للقوة الجوية العراقية وجهت ضربة جوية استهدفت نفقاً بداخله عناصر داعش يستخدم كمضيفة لاستقبال الضيوف لعصابات التنظيم الإرهابي  جنوب منطقة كبيسة - وادي أشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار".  وذكر أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر داعش.يشار إلى أنه رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا ، إلا أنه لايزال ينشط في البلاد.

 

المصدر: د ب أ
العراق
داعش الإرهابي
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