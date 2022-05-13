المكسيك تسجل أول حالات إصابة بالتهاب الكبد الغامض بين الأطفال

سجلت السلطات الصحية في المكسيك أربع حالات مشتبه بإصابتها بالتهاب الكبد مجهول المنشأ، بين الأطفال في البلاد.

ونقلت صحيفة "El Financiero" عن تصريح مديرة دائرة الصحة بولاية نويفو-ليون في شمال شرق المكسيك، آنا روسا إيسكاميليا، قولها: "تلقينا في نويفو-ليون 4 بلاغات عن 4 مرضى في مختلف المرافق الصحية العامة والخاصة. حتى الآن لا تزال حالتهم الصحية مستقرة. وهؤلاء أطفال من مختلف الأعمار".

وأضافت أن المعلومات التفصيلية حول الإصابات والمرضى ستقدم لاحقا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في 26 أبريل الماضي بدراستها بنشاط لحالات التهاب الكبد الحاد مجهولة المنشأ. وحتى 10 مايو الجاري تم تسجيل 348 حالة من هذا القبيل في أوروبا، وكذلك في إسرائيل وكندا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.