"حمى مجهولة" ترعب كوريا الشمالية.. وفيات وآلاف المصابين

أعلنت كوريا الشمالية رسمياً للمرة الأولى اليوم الجمعة تسجيل وفاة ستة أشخاص نتيجة الإصابة بكوفيد19- وأن حوالي 18 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض حمى في اليوم السابق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار مركز قيادة الطوارئ الوطنية للحجر الصحي يوم الخميس للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.

وتم تأكيد إصابة أكثر من 18 ألف شخص بكوفيد19- في أنحاء كوريا الشمالية يوم الخميس علاوة على 6 وفيات بسبب الفيروس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار إلى أنه منذ نهاية أبريل الماضي، تفشت حمى مجهولة في جميع أنحاء البلاد أثرت على 350 ألف شخص، وفقا للوكالة المركزية الكورية الشمالية. وأضافت أنه تم علاج 162 ألف شخص حتى الآن.

وقالت الوكالة إن سبب الحمى "لم يمكن تحديده" وقالت إنها "انتشرت بشكل مفاجئ في جميع أنحاء البلاد".

ولم يتضح بعد إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وقال مراقبون أن الأرقام تشير إلى الحجم المحتمل لتفشي الفيروس في البلاد. وكان الخبراء يحذرون منذ فترة طويلة من أن كوريا الشمالية ستواجه صعوبة في التعامل مع حالات الإصابة في حال حدوث تفش كبير بسبب أوجه القصور في نظامها الصحي.

وأمر زعيم كوريا الشمالية يوم الخميس بفرض إغلاق على جميع أنحاء البلاد، مع إغلاق جميع المدن. ومن غير الواضح كيف سيحصل المواطنون على السلع الأساسية في الوقت الذي يطلب منهم البقاء في المنازل.

وكانت قيادة كوريا الشمالية قد أغلقت حدود البلاد مع بداية الجائحة.