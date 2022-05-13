الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
"حمى مجهولة" ترعب كوريا الشمالية.. وفيات وآلاف المصابين
"حمى مجهولة" ترعب كوريا الشمالية.. وفيات وآلاف المصابين
13 مايو 2022 10:24

أعلنت كوريا الشمالية رسمياً للمرة الأولى اليوم الجمعة تسجيل وفاة ستة أشخاص نتيجة الإصابة بكوفيد19- وأن حوالي 18 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض حمى في اليوم السابق.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار مركز قيادة الطوارئ الوطنية للحجر الصحي يوم الخميس للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.
وتم تأكيد إصابة أكثر من 18 ألف شخص بكوفيد19- في أنحاء كوريا الشمالية يوم الخميس علاوة على 6 وفيات بسبب الفيروس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يشار إلى أنه منذ نهاية أبريل الماضي، تفشت حمى مجهولة في جميع أنحاء البلاد أثرت على 350 ألف شخص، وفقا للوكالة المركزية الكورية الشمالية. وأضافت أنه تم علاج 162 ألف شخص حتى الآن.
وقالت الوكالة إن سبب الحمى "لم يمكن تحديده" وقالت إنها "انتشرت بشكل مفاجئ في جميع أنحاء البلاد".
ولم يتضح بعد إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.
وقال مراقبون أن الأرقام  تشير إلى الحجم المحتمل لتفشي الفيروس في البلاد. وكان الخبراء يحذرون منذ فترة طويلة من أن كوريا الشمالية ستواجه صعوبة في التعامل مع حالات الإصابة في حال حدوث تفش كبير بسبب أوجه القصور في نظامها الصحي.
وأمر زعيم كوريا الشمالية يوم الخميس بفرض إغلاق على جميع أنحاء البلاد، مع إغلاق جميع المدن. ومن غير الواضح كيف سيحصل المواطنون على السلع الأساسية في الوقت الذي يطلب منهم البقاء في المنازل.
وكانت قيادة كوريا الشمالية قد أغلقت حدود البلاد مع بداية الجائحة.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
كيم جونج أون
حمى
كورونا
آخر الأخبار
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
اليوم 07:59
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©