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الصحة العالمية تصدر تصريحاً بشأن إصابات ووفيات كورونا
الصحة العالمية تصدر تصريحاً بشأن إصابات ووفيات كورونا
13 مايو 2022 08:30

أفادت النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية بأن معدل الإصابة بفيروس كورونا في العالم انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 12٪، والوفيات  بنسبة 25٪.

وفي التفاصيل، رصدت النشرة المتخصصة أن معدل الإصابة بفيروس كورونا انخفض بين 2 مايو و8 مايو في دول جنوب شرق آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا بنسبة 29٪ و28٪ و26٪ على التوالي، في حين سُجلت زيادة في عدد حالات الإصابة في أميركا بنسبة 14٪، وفي إفريقيا بنسبة 12٪.

بالمقابل، لم يتغير معدل الإصابة كثيرا في منطقة غرب المحيط الهادئ.

وفي أسبوع واحد فقط، تم تسجيل حوالي 3.5 مليون حالة إصابة بـ "كوفيد – 19" حول العالم، بينما انخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع المناطق، باستثناء إفريقيا وأميركا، اللتين ارتفع فيهما معدل الوفيات بنسبة 84٪ و3٪ على التوالي.

كما تم تسجيل أكبر انخفاض في معدل الوفيات في جنوب شرق آسيا بنسبة 70٪، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 32٪.

وفي المجموع، تم تسجيل حوالي 12000 حالة وفاة ناجمة عن "كوفيد – 19" في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع.

وسُجل خلال فترة الجائحة بأكملها، حوالي 519 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 6.2 مليون حالة وفاة بسبب مضاعفات المرض، في العالم.

المصدر: وكالات
الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
كورونا
كوفيد 19
كوفيد19
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