قتلى بانقلاب قارب مهاجرين من هايتي على سواحل أميركا

قال خفر السواحل الأميركي يوم الخميس إن ما لا يقل عن 11 شخصاً غرقوا عندما انقلب قارب يقل مهاجرين من هايتي بالقرب من بويرتوريكو، وسط زيادة مستمرة في أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأميركية عبر رحلات بحرية خطيرة.

شوهد القارب، الذي كان يقل "عدداً غير محدد من الأشخاص"، على بعد عشرة أميال بحرية شمال جزيرة ديسيتشيو في بويرتوريكو. وقال خفر السواحل على تويتر إنه عثر على 11 جثة وانتشل 31 ناجياً بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لرويترز "لا تزال طائرات الهليكوبتر التابعة لخفر السواحل... تحلق وتبحث الليلة".

وقال جيفري كنيونيس مسؤول الشؤون العامة بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بويرتو والجزر العذراء إن الناجين نُقلوا إلى بويرتوريكو حيث يتلقى ثمانية منهم العلاج في مستشفى محلي.

وحاول مهاجرون، معظمهم من هايتي، في الأشهر القليلة الماضية الإفلات من براثن الفقر وعنف العصابات بالانطلاق في رحلات خطرة على متن قوارب غير صالحة للإبحار.