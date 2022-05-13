إصابة 170 طفلاً بالالتهاب الكبدي بشكل مفاجئ في بريطانيا

قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنه تم تشخيص حالة أكثر من 170 طفلاً في بريطانيا بالإصابة المفاجئة بالالتهاب الكبدي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن تحديثاً أصدرته الوكالة يظهر إصابة 13 حالة إضافية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 176 حالة اعتبارا من 10 مايو، مشيرة إلى عدم وفاة أي من الأطفال.

ويواصل مسؤولو الصحة التحقيق في حالات ظهور الالتهاب الكبدي المفاجئ لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام أو أقل والتي بدأ تشخيصها منذ يناير الماضي.

ولم يتم رصد أي من الفيروسات المعتادة المسببة للالتهاب الكبدي (من إيه إلى إي ) لدى الأطفال.

ولا يزال التحقيق يشير إلى وجود صلة للفيروس الغدي، الذي عثر عليه في أكثر العينات التي تم فحصها.