أميركا تعلق على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
جنود من الجيش الفنلندي أثناء تدريب عسكري
13 مايو 2022 00:45
علقت الولايات المتحدة، الخميس، على طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال البيت الأبيض إنه سيدعم أي تحرك من جانب البلدين للانضمام إلى الحلف الغربي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين "سندعم أي طلب تقدمه فنلندا و/أو السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، في حالة تقديمه". كان البلدان يتبعان سياسة الحياد. لكن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جرى الحديث عن رغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى الحلف. وقالت فنلندا، الخميس، إنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى الحلف الأطلسي "من دون إبطاء"، ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوه. وسيكون قرار الدولتين الإسكندنافيتين التخلي عن وضع الحياد، الذي حافظتا عليه طوال الحرب الباردة، أحد أكبر تحولات الأمن الأوروبي منذ عقود. وأثار إعلان فنلندا رد فعل من الرئاسة الروسية التي وصفته بأنه تهديد مباشر لروسيا وتوعدت برد يتضمن إجراءات "عسكرية تقنية" لم يحددها.