الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا تعلق على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
جنود من الجيش الفنلندي أثناء تدريب عسكري
13 مايو 2022 00:45

علقت الولايات المتحدة، الخميس، على طلب  فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال البيت الأبيض إنه سيدعم أي تحرك من جانب البلدين للانضمام إلى الحلف الغربي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين "سندعم أي طلب تقدمه فنلندا و/أو السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، في حالة تقديمه".
 كان البلدان يتبعان سياسة الحياد. لكن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جرى الحديث عن رغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى الحلف.
وقالت فنلندا، الخميس، إنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى الحلف الأطلسي "من دون إبطاء"، ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوه.
وسيكون قرار الدولتين الإسكندنافيتين التخلي عن وضع الحياد، الذي حافظتا عليه طوال الحرب الباردة، أحد أكبر تحولات الأمن الأوروبي منذ عقود.
 وأثار إعلان فنلندا رد فعل من الرئاسة الروسية التي وصفته بأنه تهديد مباشر لروسيا وتوعدت برد يتضمن إجراءات "عسكرية تقنية" لم يحددها.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
فنلندا
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
انضمام
آخر الأخبار
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
اليوم 07:59
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©