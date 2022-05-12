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إيطاليا تتولى قيادة بعثة «الناتو» في العراق
إيطاليا تتولى قيادة بعثة «الناتو» في العراق
13 مايو 2022 01:56

هدى جاسم (بغداد)

أعلن حلف شمال الاطلسي «الناتو» أمس، تولي الجنرال جيوفاني يانوتشي من إيطاليا قيادة بعثته في العراق رسمياً خلفاً للجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد الذي قاد البعثة هناك منذ السادس من مايو 2021.
وذكر «الناتو» في بيان أن الجنرال يانوتشي تسلم مهمة قيادة بعثة الحلف بالعراق في حفل لتغيير القادة أقيم في المنطقة الخضراء ببغداد الثلاثاء.
ولفت في هذا المجال إلى أن «القوات العراقية المسلحة قادرة على تحقيق الاستقرار في بلدها ومحاربة الإرهاب ومنع عودة تنظيم داعش»، مشدداً على أن «كافة جهود بعثة الناتو في العراق تتم بموافقة الحكومة العراقية مع الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان عن «تطلعه للعمل عن كثب مع يانوتشي، حيث يقود أنشطة بناء قدرات الناتو لدعم المؤسسات الأمنية العراقية والقوات المسلحة، وذلك بناء على طلب من الحكومة العراقية».
يذكر أنه تم إطلاق مهمة «الناتو» في العراق في قمة الحلف التي عقدت في بروكسل في يوليو 2018 وتأسست في بغداد في أكتوبر من ذات العام، وهي مهمة استشارية غير قتالية لبناء القدرات ومن مهمتها مساعدة العراق في بناء مؤسسات أمنية أكثر استدامة وشفافية وشمولية وفعالية.

حلف شمال الاطلسي
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