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مصر: إصدار أحكام قضائية على 38 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة»
مصر: إصدار أحكام قضائية على 38 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة»
13 مايو 2022 01:56

شعبان بلال (القاهرة)

أصدرت محكمة الجنايات المصرية أحكاماً، أمس، على 38 متهماً في القضية المعروفة إعلامية بـ «فض اعتصام رابعة»، حيث قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 25 متهما، والسجن 5 سنوات على متهم آخر، وبراءة 12 متهما، في إعادة إجراءات محاكمتهم بهذه القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2013.
وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة «ميدان هشام بركات حاليا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
وتضم هذه القضية  739 متهما في مقدمتهم محمد بديع مرشد جماعة «الإخوان» ومجموعة من القيادات على رأسهم «البلتاجي وحجازي والعريان وباسم عودة».
وخلال جلسات المحاكمة كان عدد المقبوض عليهم 319 متهماً، منهم 4 متوفين. 
وأصدرت المحكمة في وقت سابق أحكام بالإعدام وسجن لعدد من المتهمين في هذه القضية، وتواص محاكمة باقي المتهمين في القضية.

مصر
محكمة الجنايات
فض اعتصام رابعة
ميدان رابعة
النيابة العامة المصرية
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