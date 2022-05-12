ارتفاع معدل البطالة في لبنان ثلاثة أضعاف جراء الانهيار الاقتصادي

بيروت (وكالات)

ارتفع معدل البطالة الرسمي في لبنان نحو ثلاثة أضعاف على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وفق مسح جديد أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، وتمت نشر نتائجه أمس.

وأوردت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية في بيان صحافي: «ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11.4 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29.6 في المئة في يناير الماضي».

وأوضحت الدراسة أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل مطلع العام، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.

وبحسب المسح الذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن «العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من 60 في المئة من مجموع العمالة في لبنان».

ووجد المسح أنّ نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة قد تمّ استخدامهما بشكل ناقص، وهو مصطلح يشير إلى البطالة، وإلى الأشخاص المتاحين للعمل لساعات أكثر مما يفعلون في الواقع، أو أولئك الذين لا يسعون للحصول على عمل.

وعلى وقع الأزمة المعيشية التي تعصف بلبنان وارتفاع كلفة المواصلات، يتخلّف موظفون في القطاع العام وفي الأسلاك الأمنية والعسكرية عن الحضور بدوام كامل إلى مراكز عملهم.