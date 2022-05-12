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اليمن.. حريق يلتهم مخيماً للنازحين في الحديدة
اليمن.. حريق يلتهم مخيماً للنازحين في الحديدة
13 مايو 2022 01:56

الحديدة (وكالات)

شب حريقٌ واسعٌ، في مخيم بمديرية «الخوخة» جنوبي الحديدة، يقطنه نازحون مهجّرون من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وإصابة واحدة بين نزلاء المخيم.
وقالت مصادر مطلعة، إن حريقاً واسعاً اندلع في مخيم «عطاء المرأة» وتسبب في تضرر 43 مسكناً من مساكن النازحين، وتلف كميات من المواد الغذائية الخاصة بالنازحين.
وأوضحت المصادر أن شخصاً مهجَّراً من قِبَل ميليشيات الحوثي يدعى «عبدالكريم يحيى محمد المندعي»، أصيب بحروق وتم إسعافه إلى عيادة تابعة لمركز الملك سلمان لتلقي العلاج.
وتكتظ مخيمات عدة في مديرية الخوخة بالآلاف من الأسر النازحة والمهجّرة التي لجأت إلى المناطق الآمنة في الساحل الغربي هرباً من إجرام الميليشيات الحوثية.
وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، إن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وجّه بتوفير الاحتياجات الكاملة للنازحين المنكوبين جراء الحريق.
وذكر القديمي، على حسابه بموقع تويتر، أن «العميد الركن طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية بتوفير كافة الاحتياجات للمتضررين من الحريق في مخيم عطاء المرأة في مديرية الخوخة، بالتنسيق مع السلطة المحلية بصورة عاجلة».

الخوخة
ميليشيات الحوثي
الحديدة
اليمن
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