اليمن: رصد 11 ألف إصابة بالملاريا وحمى الضنك في تعز

عدن (وكالات)

أعلنت السلطات الصحية في اليمن، أمس، رصد نحو 11 ألف إصابة بالملاريا وحمى الضنك في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال تيسير السامعي نائب مدير إدارة الإعلام والتثقيف في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، إن السلطات الصحية رصدت 8 آلاف و270 حالة إصابة بالملاريا في المحافظة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

وأفاد بأنه تم كذلك رصد 2422 إصابة بوباء «حمى الضنك» في محافظة تعز خلال الفترة نفسها، مشدداً على أن انتشار الأمراض يتطلب تدخلاً من قبل المنظمات الأممية والإغاثية من أجل إنهاء معاناة ملايين السكان في تعز.

يشار إلى أن القطاع الصحي في اليمن يعاني من تدهور حاد جراء الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات الذي أدى إلى إغلاق قرابة نصف المرافق الطبية، وسط انتشار كبير للأوبئة.