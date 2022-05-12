فنلندا تخطو بقوة نحو «الناتو».. وروسيا تحذر

عواصم (وكالات)

خطت فنلندا، أمس، خطوة جديدة نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» ورأت موسكو في ذلك تهديداً على روسيا. وحذرت روسيا أمس، من أنها ستتخذ إجراءات عسكرية وتكنولوجية رداً على احتمال انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «موسكو ستتخذ مثل هذه الإجراءات من أجل احتواء أي مخاطر تهدد أمنها القومي».

وأضاف البيان أن «موسكو أعلنت مراراً بأن السلطات والشعب في فنلندا هم المعنيون باختيار سبل ضمان أمن بلادهم ولكن عليهم أن يدركوا المسؤولية والعواقب التي ستنجم عن احتمال انضمام فنلندا إلى الناتو».

وذكر أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية الروسية الفنلندية وسينعكس سلباً على الاستقرار والأمن في شمال أوروبا.

وأوضح البيان أن سياسة «الحياد الحربي» التي تمسكت بها فنلندا طوال عقود شكلت أساساً للاستقرار في شمال أوروبا وضمانة لأمن فنلندا ووضعت دعامة أكيدة لإقامة علاقات شراكة وتعاون بين البلدين وألغت تماما المخاطر العسكرية.

ولاحظ البيان أن تأكيدات موسكو بعدم وجود أي «نوايا عدائية» لديها تجاه فنلندا وكذلك التاريخ الطويل لعلاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل لم تقنع هلسنكي بضرورة الحفاظ على نهج «الحياد العسكري».

وأشار البيان إلى أن «هدف الناتو من وراء ضم فنلندا للحلف يكمن في مواصلة التوسع نحو الحدود الروسية وفتح جبهة جديدة للخطر على روسيا»، قائلاً إن التاريخ سيحكم على قرار هلسنكي تحويل فنلندا إلى ساحة للمجابهة العسكرية مع روسيا. ولفت البيان إلى أن احتمال انضمام فنلندا إلى الحلف الأطلسي يشكل انتهاكا مباشرا لالتزامات هلسنكي الدولية، مشيراً إلى أن معاهدة باريس للسلام الموقعة في عام 1947 ألزمت فنلندا وروسيا بعدم الانضمام إلى أحلاف موجهة ضد الطرف الآخر وكذلك معاهدة عام 1992 التي قضت بعدم لجوء أي من الطرفين إلى التهديد باستخدام القوة أو اللجوء لها ضد سلامة أراضي الطرف الآخر.

يذكر أن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين أكدا في بيان مشترك في وقت سابق أمس، أنهما يؤيدان الانضمام إلى الحلف «الناتو» وأن قراراً رسمياً سيتخذ نهاية الأسبوع.

كما رحب الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتبرنج، في بيان صدر أمس، أيضاً بإعلان فنلندا رغبتها في الانضمام لعضوية الحلف قائلاً: إن «هذا قرار سيادي اتخذته فنلندا ويحترمه الناتو تماما»، متعهداً بأن تكون إجراءات الالتحاق بعضوية الحلف ميسرة وسريعة.

وهنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الفنلندي خلال اتصال هاتفي، كما قال في تغريدة.

كما وعد المستشار الألماني أولاف شولتس أمس، بدعم كامل من ألمانيا لمسعى فنلندا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وكتب شولتس على تويتر «أرحب بقرار فنلندا تأييد الانضمام الفوري للبلاد إلى حلف شمال الأطلسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس ساولي نينيستو أكدت لفنلندا دعم الحكومة الألمانية الكامل».

ويُظهر إعلان هلسنكي الذي يتوقع أن يتبعه قرار مماثل من السويد في الأيام المقبلة، مدى تأثير الهجوم على أوكرانيا الذي شنه فلاديمير بوتين في 24 فبراير على الرأي العام الفنلندي.

وفقًا لاستطلاع نُشر الاثنين يؤيد 76% من 5.5 مليون فنلندي الانضمام، أي ثلاثة أضعاف العدد ما قبل الحرب.

وقال 5 دبلوماسيين ومسؤولين لـ«رويترز» إن الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تتوقع منح السويد وفنلندا البلدين العضوية بسرعة، مما يمهد الطريق لزيادة حجم القوات في منطقة الشمال للدفاع عنهما خلال فترة المصادقة على العضوية ومدتها عام واحد. وفي السياق، ذكرت صحيفة «إكسبريسن» السويدية في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الحكومة السويدية تعتزم تقديم طلب للانضمام لحلف «الناتو»، فور عقدها اجتماعاً إضافياً الاثنين المقبل.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن السويد تعتزم نشر تقرير رسمي بشأن الحصول على عضوية «الناتو» اليوم الجمعة، وهو اليوم التالي لانتهاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم من المناقشات الداخلية في هذا الشأن.