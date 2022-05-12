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قتيل و7 جرحى بانفجار في قاعدة عسكرية بروسيا
أرشيفية
13 مايو 2022 01:56

موسكو (وكالات) 

قتل شخص وجرح 7 آخرون في انفجار وقع في قاعدة عسكرية في الشرق الأقصى الروسي أثناء تفريغ ذخيرة، كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» أمس. ونقلت الوكالة عن مصدر في خدمة الطوارئ المحلية أن الانفجار وقع في القاعدة العسكرية الواقعة في قرية تيسين بمنطقة خاباروفسك. 
وقال المصدر إن «جندياً قتل».
وأضافت أن 7 آخرين جرحوا في انفجار البارود الذي حدث أثناء تفريغ ذخيرة.
وذكرت وزارة الصحة المحلية أن اثنين من الجرحى يعانيان حروقاً خطيرة. وتسبب الانفجار في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه، حسب وكالة «تاس». والحالة السيئة للبنية التحتية وعدم الامتثال لقواعد السلامة هي سبب عدد كبير من الحوادث المماثلة «حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية» كل عام في روسيا.
ونهاية أبريل، دمر حريق معهد أبحاث عسكرياً في تفير «160 كيلومتراً عن موسكو» وأدى إلى مقتل 17 شخصاً. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن سبب الحادث هو تداعي الأسلاك الكهربائية للمبنى.

روسيا
قاعدة عسكرية
انفجار
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