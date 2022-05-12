تقديم تفسير لمرض غامض يصيب الأطفال

قال باحث ياباني إنه يعتقد أنه وجد تفسيراً لالتهاب الكبد الغامض الذي عانى منه وما يزال يعاني منه مئات الأطفال في العديد من دول العالم. ونقل موقع صحيفة "Japan Times" أن هيروشي نيشيورا اقترح وجود روابط بين متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد والتهاب الكبد الحاد عند الأطفال. وقال نيشيورا، البروفيسور بجامعة كيوتو، إن العدوى بأرميكرون قد يكون لها دور في الحالات الأخيرة من التهاب الكبد الحاد الشديد لدى الأطفال، وفقًا لبحث جديد قدمه في اجتماع لجنة بوزارة الصحة اليابانية يوم أمس الأربعاء. وأخبر البروفيسور نيشيورا، المجلس الاستشاري للوزارة بشأن فيروس كورونا أن البلدان التي بها عدد كبير من عدوى أوميكرون مثل بريطانيا والولايات المتحدة أبلغت أيضًا عن عدد أكبر نسبيًا من حالات التهاب الكبد في مرحلة الطفولة. وسجلت عشرات الحالات من هذا الالتهاب لدى الأطفال في العديد من دول العالم. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه حتى 21 أبريل الماضي، سجلت حالات حادة لالتهاب الكبد غير معروفة السبب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والدنمارك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا. وقالت المنظمة إن 114 حالة من بين 169 حالة كانت في بريطانيا وحدها.