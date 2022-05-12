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السعودية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء
أرشيفية
12 مايو 2022 21:27

أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على النقطة الأمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية.

وجددت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "دعم المملكة التام لجمهورية مصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله، مؤكدةً وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة".

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية مصر الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

 

المصدر: وكالات
مصر
سيناء
السعودية
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