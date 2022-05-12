روسيا تتوعد فنلندا.. وتاريخ دموي بين البلدين

رئيسة ورراء فنلندا أصدرت بيانا مشتركا مع رئيس بلادها للانضمام إلى الناتو
12 مايو 2022 20:37
لم تهدأ العاصفة التي أطلقتها، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين بشأن انضمام بلادهما إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين في بيان مشترك «يتعين على فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية الأطلسي دون إبطاء... نأمل في اتخاذ الخطوات الضرورية على المستوى الوطني لاتخاذ هذا القرار بسرعة في الأيام القلائل المقبلة».
ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوها، في الوقت الذي يبدو فيه أن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيؤدي إلى توسيع التحالف العسكري الغربي وهو ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للحيلولة دون حدوثه.
وستكون هذه الخطوة تاريخية بالنسبة لفنلندا التي ظلت محايدة على مدار فترة طويلة كما أنها ستؤدي بدفعة واحدة إلى تضاعف طول الحدود بين أراضي الحلف وروسيا.
وعلى الصعيد نفسه، توعدت موسكو هلسنكي بـ"إجراءات رد تقنية عسكرية وأخرى"، في حال انضمامها إلى حلف الناتو ودعتها إلى تحمل عواقب اتخاذ مثل تلك الخطوة.
بدوره، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس لفنلندا بـ«دعم الحكومة الألمانية الكامل» لمساعيها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الخميس، إن شولتس رحب في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بإعلان الرئيس ورئيسة الوزراء سانا مارين دعمهما لانضمام فنلندا إلى الحلف دون تباطؤ. وأضاف هيبشترايت أن المحادثة الهاتفية تطرقت أيضاً إلى الوضع الأمني في أوروبا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. من جهته، أعلن الاليزيه الخميس أن فرنسا تدعم بالكامل عزم فنلندا على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على وقع تهديد روسيا بالرد على ذلك. وقالت الرئاسة الفرنسية إثر تشاور بين الرئيس إيمانويل ماكرون، ونظيره الفنلندي ساولي نينستو إن «رئيس الجمهورية أوضح أن فرنسا تدعم بالكامل الخيار السيادي لفنلندا على صعيد الانضمام سريعا إلى حلف شمال الاطلسي». وفنلندا والسويد هما أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي لم تنضما بعد إلى الحلف. وستزيد حدود فنلندا التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر بأكثر من المثلين طول الحدود بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وروسيا، مما يضع جنود حرس حدود حلف الأطلسي على مسافة ساعات بالسيارة من الضواحي الشمالية لمدينة سان بطرسبرج الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «من غير الممكن ألا يثير هذا أسفنا ويمثل مبررا لردود متكافئة مماثلة من جانبنا»، مضيفاً «لا شك في ذلك. توسيع الأطلسي لا يجعل قارتنا أكثر استقراراً وأمناً». وقال خمسة دبلوماسيين ومسؤولين إن الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تتوقع منح كلا البلدين فنلندا والسويد العضوية بسرعة، مما يمهد الطريق لزيادة حجم القوات في منطقة الشمال للدفاع عنهما خلال فترة المصادقة على العضوية ومدتها عام واحد. ولفنلندا على وجه الخصوص تاريخ مضطرب على مدى قرون مع روسيا. فقد حكمتها الإمبراطورية الروسية من 1809 إلى 1917، وصدت الغزوات السوفيتية قبيل الحرب العالمية الثانية، وقبلت بعض النفوذ السوفيتي كثمن لتجنب الانحياز إلى طرف من الأطراف خلال الحرب الباردة. ومنذ انضمامها، جنبا إلى جنب مع السويد، للاتحاد الأوروبي في 1995 وثقتا عرى التحالف مع الغرب.