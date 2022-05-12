100 غرامة على حفلات رئاسة حكومة بريطانيا خلال الإغلاق
جونسون يحضر حفلة في مقر الحكومة خلال فترة الإغلاق
12 مايو 2022 19:54
أعلنت شرطة لندن الخميس أنها سطرت أكثر من 50 غرامة إضافية على خلفية فضيحة "بارتي غيت" أو الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق بسبب كوفيد وطالت رئيس الوزراء بوريس جونسون. وقالت شرطة متروبوليتان إن تحقيقاتها حول الحفلات أدت الى إصدار "أكثر من 100 إحالة لإشعارات بعقوبة محددة". وفي آخر تحديث لها في 12 أبريل، قالت الشرطة إنه تم إصدار "أكثر من 50" غرامة تشمل جونسون وزوجته كاري ووزير المالية ريشي سوناك. وأعلنت الحكومة أن الغرامات أصدرت بسبب تجمع في "داونينغ ستريت"، مقر رئاسة الحكومة، بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء في يونيو 2020. واعتذر جونسون لانتهاكه قيود كوفيد، لكنه رفض مطالبته بالاستقالة. وقالت مصادر، بعد البيان الأخير للشرطة، إنه لم يتم إصدار أي غرامة أخرى بحقه. لكن الشرطة كشفت أن تحقيقاتها في انتهاكات أخرى مزعومة لا تزال مستمرة. ويواجه جونسون أيضا تحقيقا من قبل لجنة برلمانية لإنكاره سابقا أمام مجلس العموم انتهاك قانون الإغلاق.