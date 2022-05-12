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السعودية تحدث اجراءات الخروج والدخول للمقيمين
السعودية تحدث اجراءات الخروج والدخول للمقيمين
12 مايو 2022 19:23

 أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الخميس، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة (للعاملين الأجانب في المملكة) إلى خروج نهائي في حال كان المستفيد خارج السعودية.
وأفادت "الجوازات" السعودية بأنه يشترط سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وهوية مقيم للدخول إلى السعودية، وفي حال انتهاء التأشيرة يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية وفقا لصحيفة "عكاظ أونلاين" اليوم الخميس.
وأكدت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج السعودية إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة "سداد" من خلال منصة "أبشر" أو "مقيم" لصاحب العمل.
وكشفت "الجوازات" أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوما)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو "عودة قبل"، فتحسب من تاريخ الإصدار".

 

المصدر: د ب أ
السعودية
المملكة العربية السعودية
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