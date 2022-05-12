10 ملايين شخص معرضون للجوع في هذه المنطقة

لفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إلى أن أكثر من 10,5 مليون شخص في منطقة الساحل الأفريقي معرضون لخطر الجوع في الشهور المقبلة. وذكرت لجنة الصليب الأحمر أن ما يطلق عليها المجاعة الخضراء، عندما تم استخدام مخزونات الغذاء في الشتاء والربيع، في حين أن المحصول التالي لم ينضج بعد، تتفاقم خلال الصراعات وأمواج اللاجئين المرتبطة بها. وهناك مليونا شخص على الأقل نازحون حاليا في دول غرب أفريقيا: مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا. والوضع غير مستقر بشكل كبير في بوركينا فاسو، حيث 1,8 مليون شخص، أي عشر سكان البلاد، اضطروا إلى الفرار من منازلهم. ويتعرض البلد لهجمات إرهابية بانتظام. وغالبا ما تكافح المنظمات الإنسانية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدات. وبشكل عام، تتضرر منطقة الساحل بالأخص من التغير المناخي، حيث تسببت أحد أسوأ مواسم الجفاف خلال عقود في القضاء على المحاصيل الزراعية.