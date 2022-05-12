مقاتل أوكراني يوجه طلباً لأغنى شخص في العالم

وجه أحد المقاتلين المتحصنين في مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، اليوم الخميس، رسالة إلى أغنى شخص في العالم.

وطلب المقاتل من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المساعدة في إجلائه وزملائه.

وقالت السلطات الأوكرانية إن كل المدنيين تم إجلاؤهم من مصنع "آزوفستال" مترامي الأطراف الأسبوع الماضي بموجب اتفاق مع روسيا. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن السماح لمئات المقاتلين.

وكتب قائد البحرية سيرهي فولينا على موقع "تويتر"، موجها كلماته لماسك "الناس يقولون إنك أتيت من كوكب آخر لتعلم الناس أن يؤمنوا بالمستحيل. كواكبنا متجاورة، أعيش حيث يكاد يكون من المستحيل البقاء على قيد الحياة".

وأضاف "ساعدنا للخروج من آزوفستال إلى بلد وسيط. إذا لم تكن أنت، فمن؟ أعطنا تلميحاً".

يمتلك ماسك، أغنى رجل في العالم، شركة "سبيس إكس" لصناعة الصواريخ وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا". ويخطط لشراء موقع "تويتر" للتدوينات الصغيرة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ماسك قد قرأ تغريدة فولينا.





المصدر: آ ف ب