إسبانيا تسعى لطلب القروض الأوروبية للتعافي من كورونا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده سوف تسعى للاستفادة من القروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من أجل التعافي بعد الوباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سانشيز القول في مدريد اليوم الخميس إن إسبانيا تعمل مع المفوضية الأوروبية للاستفادة من "الأموال المتاحة كقروض"، بعد أن تلقت بالفعل أموالاً كمنح غير مشروطة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني: "سوف نسعى لدمج جزء من هذه القروض في خطتنا للتعافي".

ويمثل الإعلان تغيراً في استراتيجية الحكومة الإسبانية، التي قالت بشكل متكرر إنها سوف تحاول فقط الاستفادة من منح التعافي من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن إسبانيا مؤهلة للاستفادة بأموال للتعافي إجماليها 140 مليون يورو (146 مليون دولار) تقريباً، نصفها كقروض ونصفها كمنح.

وكانت إسبانيا قد أرسلت طلباً في أواخر الشهر الماضي إلى المفوضية للحصول على شريحة ثانية من المنح المشروطة.