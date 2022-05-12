الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إسبانيا تسعى لطلب القروض الأوروبية للتعافي من كورونا
إسبانيا تسعى لطلب القروض الأوروبية للتعافي من كورونا
12 مايو 2022 18:35

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده سوف تسعى للاستفادة من القروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من أجل التعافي بعد الوباء.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سانشيز القول في مدريد اليوم الخميس إن إسبانيا تعمل مع المفوضية الأوروبية للاستفادة من "الأموال المتاحة كقروض"، بعد أن تلقت بالفعل أموالاً كمنح غير مشروطة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني: "سوف نسعى لدمج جزء من هذه القروض في خطتنا للتعافي".
ويمثل الإعلان تغيراً في استراتيجية الحكومة الإسبانية، التي قالت بشكل متكرر إنها سوف تحاول فقط الاستفادة من منح التعافي من الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن إسبانيا مؤهلة للاستفادة بأموال للتعافي إجماليها 140 مليون يورو (146 مليون دولار) تقريباً، نصفها كقروض ونصفها كمنح.
وكانت إسبانيا قد أرسلت طلباً في أواخر الشهر الماضي إلى المفوضية للحصول على شريحة ثانية من المنح المشروطة.

المصدر: د ب أ
إسبانيا
فيروس كورونا
آخر الأخبار
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
اليوم 07:59
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©