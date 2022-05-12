سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان

أكّد سفراء مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس دعمهم شعب لبنان ومؤسساته وحرصهم على الوحدة الوطنية في البلاد، وتمنوا أن تنجز الانتخابات النيابية المقبلة بكل شفافية. وقال السفراء، خلال لقائهم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم، إن وحدة لبنان، ونموذج عيشه المشترك الإسلامي المسيحي هو ضمانة لوحدة اللبنانيين". وتمنى السفراء أن "تنجز الانتخابات النيابية المقبلة بكل شفافية لتعكس تطلعات وآمال اللبنانيين، لافتين إلى أن السلبية تجاه الانتخابات النيابية المقبلة لا تبني وطنا وتفسح المجال أمام الآخرين لملء الفراغ وتحديد هوية لبنان وشعبه العربي". واعتبر السفراء أن "رسالتهم للبنانيين هي توجيهيه بتغليب مصلحتهم الوطنية على أي مصلحة أخرى وأن المشاركة بالانتخابات للوصول إلى سدة البرلمان ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته وحريته وعروبته ووحدة أراضيه". بدوره قال المفتي دريان إن "لبنان يمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب توحيد الصفوف وتوطيد وتعزيز العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بما يعود بالنفع على لبنان واللبنانيين الذين يعانون تقصير الدولة في معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية".