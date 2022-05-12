سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين

فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
12 مايو 2022 18:11
وجه فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني السابق "بوندستاج" تهماً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السياسي البارز إنه يرى أن هناك أوجه تشابه بين تصرفات الرئيس بوتين والزعيم النازي أدولف هتلر. وأضاف، في تصريحات لصحيفة "باديشه تسايتونج" الألمانية نشرتها اليوم الخميس رداً على سؤال عن خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، "هذا بالطبع هو التشابه المفزع"، موضحاً أن هتلر كتب في وقت مبكر في كتابه "كفاحي" أنه يرغب في إبطال نتائج الحرب العالمية الأولى. وأوضح شويبله أنه في البداية، حتى بعد زحف الجيش النازي "فيرماخت" إلى منطقة راينلاند وبعد خطوات أخرى اتخذها هتلر، لم تكن هناك أغلبية في بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة لأي سياسة أخرى باستثناء سياسة "الاسترضاء"، أي سياسة ضبط النفس تجاه دول عدوانية سياسياً. وأضاف رئيس البرلمان الألماني السابق أنه بمجرد سقوط فرنسا في عام 1940، وبعدما أصبحت أوروبا برمتها تحت سيادة النازية، حانت لحظة رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل الذي دفع البريطانيين لمكافحة هتلر، وأشار إلى أنه لم يكن باستطاعة تشرشل العثور على أغلبية لسياسته قبل ذلك. وتابع شويبله "أوجه التشابه كبيرة لدى بوتين"، ولكنه أشار إلى أن هناك اختلافاً واحداً، حيث اعتقد بوتين أنه سيينفذ عملية عسكرية في أوكرانيا بنفس السرعة التي غزا بها هتلر تشيكوسلوفاكيا في ربيع 1939. وأضاف أن بوتين عوّل أيضا على انقسام أوروبا وأميركا. لكن هذا لم يحدث حيث اقترب الحلف الأطلسي من بعضه بعضاً، مشيرا إلى أن بوتين حقق عكس ما أراده تماما. وعلى الرغم من ذلك، رأى السياسي الألماني المخضرم أن السلام في أوروبا معرض للخطر، وأشار إلى أن لا أحد يعرف كيف سيسير الأمر بعد أوكرانيا، وقال إن مولدوفا ومنطقة "ترانسنيستريا" تواجهان خطراً كبيراً.