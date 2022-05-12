كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أسباب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا. وقال مسؤول كبير في المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الزيادة الحالية في الإصابات بمرض كوفيد-19 في منطقة الجنوب الأفريقي ترجع إلى المتحورات الفرعية من سلالة أوميكرون وتخفيف إجراءات الصحة العامة. وقال الدكتور عبد السلام جوي مدير التأهب والاستجابة للطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا: «هذا الارتفاع في الحالات هو علامة تحذير مبكر نراقبها عن كثب». وأضاف: «حان الوقت الآن لكي تزيد الدول من استعدادها وتكفل التحرك الفعال في حالة حدوث موجة وبائية جديدة».