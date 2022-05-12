الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء

تعهد الرئيس السريلانكي، جوتابايا راجاباكسا، بتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة هذا الأسبوع، لإنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، بينما يستمر في تحدي الدعوات المطالبة باستقالته، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس. وأفادت تقارير إخبارية بأنه من المقرر أن يؤدي النائب البرلماني منذ فترة طويلة، رانيل ويكرمسينج، اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء. وفي الوقت نفسه، كتب زعيم المعارضة ساجيتا بريماداسا إلى الرئيس ليقول له إنه مستعد لقيادة حكومة مؤقتة في ظل ظروف معينة. من ناحية أخرى، هدد رئيس البنك المركزي بالاستقالة من منصبه، في حال لم يتم استعادة الاستقرار السياسي في البلاد في أقرب وقت ممكن. ورفعت الحكومة حظر التجول المفروض على مستوى البلاد اليوم الخميس لبضع ساعات. وكان رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، استقال من منصبه يوم الاثنين الماضي، بعد أسابيع من تنظيم احتجاجات في البلاد على خلفية نقص المواد الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية. وقال حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعوب المتحدة، إن لديه رغبة في شغل المنصب، ولكن فقط لحين إجراء انتخابات برلمانية، والتي يأمل أن تضع حدا للأزمة السياسية والعنف في سريلانكا.