الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
من سريلانكا
12 مايو 2022 17:57

تعهد الرئيس السريلانكي، جوتابايا راجاباكسا، بتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة هذا الأسبوع، لإنهاء  حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، بينما يستمر في تحدي الدعوات  المطالبة باستقالته، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم  الخميس.
وأفادت تقارير إخبارية بأنه من المقرر أن يؤدي النائب البرلماني منذ  فترة طويلة، رانيل ويكرمسينج، اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء.
وفي الوقت نفسه، كتب زعيم المعارضة ساجيتا بريماداسا إلى الرئيس ليقول  له إنه مستعد لقيادة حكومة مؤقتة في ظل ظروف معينة.
من ناحية أخرى، هدد رئيس البنك المركزي بالاستقالة من منصبه، في حال لم  يتم استعادة الاستقرار السياسي في البلاد في أقرب وقت ممكن.
ورفعت الحكومة حظر التجول المفروض على مستوى البلاد اليوم الخميس لبضع ساعات.
وكان رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، استقال من منصبه يوم  الاثنين الماضي، بعد أسابيع من تنظيم احتجاجات في البلاد على خلفية نقص المواد الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعوب المتحدة، إن لديه رغبة في شغل  المنصب، ولكن فقط لحين إجراء انتخابات برلمانية، والتي يأمل أن تضع حدا  للأزمة السياسية والعنف في سريلانكا.
  

المصدر: وكالات
سريلانكا
الجيش السيريلانكي وزارة الدفاع السيريلانكية
آخر الأخبار
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
اليوم 07:59
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©