أميركا تريد طي صفحة جائحة كورونا

تريد الولايات المتحدة طي صفحة جائحة فيروس كورونا المستجد رغم ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة منذ شهر. وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن العدوى بمرض كوفيد عتبة المليون. وعلى غرار بقية الولايات، تسعى ولاية نيويورك، التي تأثرت كثيراً بالوباء في عام 2020، إلى تجاوز هذه المرحلة. مع أكثر من 998 ألف حالة وفاة حتى 11 مايو وفقًا لجامعة جونز هوبكينز وبمعدل مئات الوفيات يوميًا، تخطت الولايات المتحدة عتبة المليون وفاة اليوم الخميس. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان: «علينا أن نظل يقظين في مواجهة هذا الوباء وأن نفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح، كما فعلنا مع تكثيف الفحوص واللقاحات والعلاجات أكثر من أي وقت مضى». بعد تراجع جائحة فيروس كورونا لأشهر في الولايات المتحدة، التي سجلت رسميًا أكبر عدد وفيات في العالم (قبل البرازيل والهند وروسيا)، شهدت الولايات المتحدة زيادة يومية في عدد الحالات منذ شهر. وألغت حالياً فرض وضع الكمامة الذي بات يوصى به في الداخل فقط في معظم ولايات البلاد، والجرعة الرابعة من اللقاح لا تعطى سوى لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً. يعود الارتفاع في عدد الحالات إلى متحورات أوميكرون الجديدة الأشد عدوى من السلالات السابقة. لكن آثارها تبدو أقل خطورة في مجتمع تلقى 66% من سكانه اللقاح وأكثر من 90% لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا. بعد أكثر من عامين على تفشي الجائحة وظهور العديد من المتحورات، تعتزم أميركا طي صفحة الوباء. يبدو أن نيويورك التي تعد ولاية اقتصادية وثقافية بامتياز تعيش فيها مجتمعات وطبقات اجتماعية متنوعة، استعادت نشاطها الأسطوري. وعاد سكان نيويورك والسياح الأميركيون والأجانب إلى مسارح برودواي ويلتقطون الصور تحت الإعلانات الرقمية العملاقة في ساحة «تايمز سكوير» ويتسلقون تمثال الحرية ويتنزهون في عربة تجرها خيول في «سنترال بارك» أو سيرًا على الأقدام أو على دراجة هوائية على جسر بروكلين، ويتدفقون إلى أجمل المتاحف شمال مانهاتن ويتأملون من أعلى ناطحات السحاب هذه المدينة الواقعة على شواطئ المحيط الأطلسي. كل هذه النشاطات الترفيهية عادت تدريجيًا منذ 2021 وساهمت في شهرة هذه المدينة التي تعد 8,4 ملايين نسمة، في كافة أنحاء العالم. وخلال فترة الظهر والمساء، يكون الازدحام على الطرقات في أوجه بوسط مانهاتن، المركز المالي والتجاري لنيويورك. وباتت طوابير الانتظار طويلة أمام آلاف المطاعم والأكشاك وشاحنات الوجبات السريعة. وعادت شرفات مانهاتن وبروكلين الأكثر شهرة لتشهد اكتظاظًا. في 2020، كانت «المدينة الشهيرة التي لا تنام» بؤرة الوباء وشوارعها مقفرة لأسابيع ومهجورة كما في أفلام الخيال العلمي. ووحدها صفارات سيارات الإسعاف كانت تخرق صمت جادات منهاتن وبروكلين الرئيسية، ناقلة أعداداً كبيرة من المصابين إلى المستشفيات. تستذكر جانيس مالوف-تومازو وهي ممرضة كانت تعمل قرب بوسطن في حينها، أن العديد من مقدمي الرعاية لم يتحملوا «مشاهد الموت». وتضيف: «أصيب البعض بصدمة نفسية وغادر كثيرون». وخسر 40 ألفاً من سكان نيويورك حياتهم بسبب كوفيد منذ ربيع 2020 والعدد نفسه في جزيرة مانهاتن، ولا تزال أحياء بروكلين وكوينز الشعبية تحمل آثار الوباء. ونظرًا لعدم وجود زبائن لأشهر، أغلقت آلاف المتاجر الصغيرة أبوابها ولا تزال واجهاتها مغطاة بألواح خشبية أو ملصقات لوكلاء عقارات.