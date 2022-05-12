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كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"
أرشيفية
12 مايو 2022 17:46

بعد ساعات على الإعلان المفاجئ الذي كان أول إقرار من الدولة المعزولة بتسجيلها إصابات بكوفيد، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق ثلاث صواريخ بالستية قصيرة المدى من قرب بيونغ يانغ. 
وجاءت عملية الإطلاق، وهي واحدة من أكثر من عشرة اختبارات للأسلحة هذا العام قامت بها الدولة المسلحة نوويا رغم العقوبات المفروضة عليها، بعد وقت قصير من تحذير واشنطن من أن نظام كيم قد يختبر سلاحا نوويا في أي لحظة، إذ تشير صور ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية إلى وجود نشاط جديد في المواقع النووية.
وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس أنها انتقلت إلى "نظام أقصى درجات الوقاية الوبائية الطارئة" بعدما ثبتت إصابة مرضى عانوا من الحمى بالمتحورة أوميكرون.
وأشرف كيم الذي ظهر على التلفزيون الرسمي واضعا كمامة لأول مرة، على اجتماع طارئ للمكتب السياسي لمناقشة تفشي الفيروس و"دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها".
وأشار الاستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية يانغ مو-جين إلى أن كوريا الشمالية سعت عبر إجراء الاختبار الصاروخي مباشرة بعد تأكيدها إصابات كوفيد ببعث رسالة مفادها أن "لا علاقة بين السيطرة على الفيروس ومضيها قدما في دفاعها الوطني".
وأضاف "من المنطقي الآن افتراض بأنها قد تجري اختبارا نوويا بضوء أخضر من كيم جونغ أون في أي لحظة".

وقال الاستاذ في جامعة "إيوها" في سيول ليف-إريك إيزلي إن "إقرار بيونغ يانغ علنا بوجود إصابات بأوميكرون يشير إلى أن الوضع الصحي العام خطير".

المصدر: وكالات
صاروخ باليستي
كورونا
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