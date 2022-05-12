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هجوم إلكتروني على مواقع إيطالية
هجوم إلكتروني على مواقع إيطالية
12 مايو 2022 11:27

أفادت وسائل إعلام إيطالية ،الأربعاء، أنّ قراصنة معلوماتية موالين لروسيا شنّوا هجوماً على عدد من المواقع الإلكترونية في البلاد، من بينها خصوصاً موقعاً وزارة الدفاع ومجلس الشيوخ.
وبسبب الهجوم تعذّر الدخول إلى هذه المواقع، لكنّ الوضع ما لبث أن عاد إلى طبيعته بعد بضع ساعات.
وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع إنّه "قيد الصيانة"، لكنّ الوزارة أوضحت لاحقاً في بيان أنّ موقعها خضع لـ"عملية صيانة مخطّط لها منذ فترة طويلة".
أما موقع مجلس الشيوخ الذي كان الدخول إليه متعذّراً في بداية المساء فعاود العمل قرابة الساعة 18:00 ت غ، وفقاً لصحافيي وكالة فرانس برس.
وبحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا فإنّ "الهجوم الذي تبنّته مجموعة "كيلنيت" الموالية لروسيا، لن يلحق في الوقت الراهن ضرراً بالبنى التحتية، وفقاً لمعلوماتنا، لكنّه سيعقّد الوصول إلى مواقع مختلفة".
واستهدف الهجوم مواقع إلكترونية تابعة لعدد من المؤسسات والشركات، من بينها المعهد العالي للصحة، لكنّ جميع هذه المواقع ما لبثت أن عادت إلى العمل كالمعتاد.
وبحسب وكالة الصحافة الإيطالية "آجي" فإنّ القراصنة حاولوا أيضاً مهاجمة موقع يوروفيجن، لكنّ محاولتهم فشلت.

المصدر: وكالات
القرصنة الإلكترونية
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