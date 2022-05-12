سماء كاليفورنيا تتلون بالبرتقالي..!

استراح رجال الإطفاء تحت سماء برتقالية مخيفة وخرجت السيارات بأعداد كبيرة من بلدة أنجل فاير بولاية نيومكسيكو الأميركية مع تقدم أكبر حريق غابات نشط بالولايات المتحدة نحو منتجع للتزلج وبلدة تاوس القريبة.

ومع هبوب رياح تزيد سرعتها على 80 كيلومترا في الساعة عبر الغابات الجافة، لم تكن هناك طريقة لوقف الحريق المستعر على جبال سانجري دي كريستو والذي دمر مئات المنازل.

والحريق هو ثاني أكبر الحرائق في تاريخ الولاية واندلع في وقت مبكر من العام على نحو غير معتاد وهو مستمر منذ أكثر من شهر، مما يثير مخاوف من أن جنوب غرب الولايات المتحدة الذي اجتاحه الجفاف سيشهد موسم حرائق صعبا وطويلا.

وقالت ألميدا مارتينسون (35 عاما) التي تدير شركة بناء، بينما كان الدخان الكثيف عالقا في السماء والرماد يدور حول قدميها، إنها تنوي حزم بعض أغراضها وأخذ كلبيها وقطتها والرحيل. وأضافت "أنا قلقة وخائفة جدا، هذا وطني".

وفي مدرج طائرات أنجيل فاير، حالت الرياح القوية دون إقلاع طائرات الهليكوبتر التي تكافح الحرائق.

وقال رجال الإطفاء إن قرية تشاكون في خطر مباشر حيث حاصرت النيران السكان المحليين من جهتين بعد أن تمسكوا بالبقاء هناك للدفاع عن مزارع تعود لقرون مضت.

وإلى الشمال، قطع سكان وادي تاوس الأشجار حول منازلهم لحمايتها من النيران بعد أن طُلب من ساكني المنطقة التي تبعد حوالي ستة كيلومترات عن وسط تاوس الاستعداد للإخلاء.

وأتى الحريق على أكثر 236928 فدانا، وهي مساحة أكبر من أحياء مدينة نيويورك الخمسة مجتمعة. وتم احتواؤه بنسبة 33 بالمئة.