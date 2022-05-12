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السعودية تحدد شرطاً لإصدار الجوازات للتابعين من 12 عاماً فأكثر
جواز سفر سعودي
12 مايو 2022 08:06

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، في بيان صادر عنها الأربعاء، الوجوب على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين لهم من عمر 12 عاماً فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)، وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.

ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر"، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني "سبل".

ونوهت المديرية بأهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج السعودية وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

المصدر: وكالات
الجوازات
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