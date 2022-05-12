حريق في طائرة صينية خرجت عن المدرج

خرجت طائرة تابعة لشركة "تيبت إيرلاينز" الصينية صباح الخميس عن مدرجّ مطار تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين واشتعلت فيها النيران مما أسفر عن إصابة بعض ركابها بجروح، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت شبكة "سي سي تي في"التلفزيونية الحكومية إنّ الطائرة كانت تتهيأ للإقلاع في رحلة داخلية إلى لاسا عاصمة إقليم التيبت (جنوب غرب) حين خرجت عن المدرج، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الطائرة".

من جهتها قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إنّ الحادث أسفر عن جرحى، من دون أن تحدّد عددهم.

وأعلنت شركة خطوط طيران التبت الصينية إخراج جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة ركاب من طراز إيرباص إيه319 اشتعلت فيها النيران بعد إلغاء عملية الإقلاع في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين اليوم الخميس.

وأضافت الشركة في بيان أنه لم تقع أي وفيات جراء الحادث وإنما إصابات طفيفة فقط بين الركاب البالغ عددهم 113 والطاقم المؤلف من تسعة أفراد.