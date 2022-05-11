عبدالله بن زايد: التضامن مع مصر في التصدي للإرهـابيين

أحمد عاطف، وام (أبوظبي، القاهرة)

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجدد سموه موقف دولة الإمارات الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، من هذه الهجمات الآثمة.

كما أعرب سموه عن خالص تعازيه لحكومة جمهورية مصر العربية، ومواساته لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

وأعلنت قيادة القوات المسلحة المصرية استشهاد ضابط و4 جنود وإصابة جنديين أخرين في شمال سيناء، مؤكدةً مقتل 23 إرهابياً فى مناطق متفرقة في قصف جوي، وخلال إحباط هجمات على إرتكازات أمنية.

وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد غريب عبدالحافظ في بيان له: أن «سلاح الجو المصري نفذ ضربات مركزة ما أسفر عن مقتل 7 عناصر تكفيرية في شمال سيناء»، لافتاً إلى أن الهجوم أدى إلى استشهاد ضابط و4 جنود وإصابة جنديين آخرين.

مصريون يشيعون جثمان ضابط قتل بهجوم إرهابي في شمال سيناء قبل أيام (أ ف ب)

وأكد الجيش المصري أنه تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين إلى حين تسليمهم لذويهم حال التعرف عليهم.

وأوضح أن «القوات المصرية اكتشفت كذلك تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد المراكز الأمنية وتم التعامل معها ما أسفر عن مقتل 7 عناصر والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية».

وأشار إلى قيام القوات الجوية يوم 7 مايو الجاري بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف الجيش المصري.

وأكد عزم «القوات المسلحة المصرية الاستمرار في جهودها بمحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وعدم ترك حق الشهداء من أبنائها وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد».

وتشهد مناطق شمال سيناء عمليات عسكرية للجيش المصري للبحث عن إرهابيين، حيث أعلن المتحدث العسكري المصري السبت الماضي إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، مشيراً إلى أن الهجوم أودى بحياة ضابط و10 جنود، وأصاب 5 أفراد، فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر مؤخراً القوات المصرية باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، إن العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة الوطن وقواته المسلحة في اقتلاع جذور الإرهاب.