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العراق: مقتل 8 إرهابيين بغارات جوية في الموصل
العراق: مقتل 8 إرهابيين بغارات جوية في الموصل
12 مايو 2022 03:44

هدى جاسم (بغداد) 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، مقتل 8 إرهابيين في ضربات جوية استهدفت كهفاً في الموصل.
وقالت في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: إن «طائرات إف - 16 عراقية نفذت، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لعصابات داعش في الموصل».
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 8 إرهابيين كانوا بداخله.
وفي سياق آخر، أدانت الحكومة العراقية القصفَ الإيرانيّ الذي طال عدداً من المواقع في منطقة «سيدكان» في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق. وجَدِّدُت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أمس، «التأكيدَ على المضمون الدستوريّ، بأنّ لا تُستخدم الأراضي العراقيّة كمقر أو ممر لتهديد أمن دول الجوار».
وشددت الوزارة على «أهمّيَّة الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعززُ أمن وأستقرار المنطقة». وكانت وكالة أنباء الإيرانية «إرنا» أفادت بأن القوات البرية للحرس الثوري استهدفت صباح أمس، بقصف مدفعي مواقع لـ «جماعات إرهابية» في مدينة أربيل.

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الموصل
داعش
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