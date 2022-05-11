مقتل 8 جنود في توجو

لومي (وكالات)

قالت الحكومة في توجو إن 8 جنود قُتلوا وأصيب 13 في هجوم بشمال البلاد أمس، فيما قد يكون أول هجوم دام على أراضيها يشنه إرهابيون قتلوا الآلاف في دول مجاورة.

وأفادت الحكومة في بيان بأن «مجموعة مدججة بالسلاح نصبت كميناً قبل الفجر لنقطة تابعة للجيش في محافظة كبندجال بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونددت الحكومة بشدة بهذا الهجوم الذي وصفته بـ«الهمجي»، مؤكدة بذل ما في وسعها للبحث عن هذه المجموعات الإرهابية المسلحة وكف يدها. وقال مسؤول عسكري كبير لم يشأ كشف هويته: إن الجنود تعرضوا لهجوم شنه نحو 60 شخصاً يستقلون دراجات نارية، وأوضح أن تبادل إطلاق النار استمر أكثر من ساعتين. وقال محللون أمنيون إن الهجوم نفذه على الأرجح فرع محلي لتنظيم «القاعدة» مقره مالي لكنه تمدد جنوباً في السنوات الأخيرة إلى بوركينا فاسو.