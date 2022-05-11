السبت 14 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 8 جنود في توجو
مقتل 8 جنود في توجو
12 مايو 2022 03:44

لومي (وكالات)

قالت الحكومة في توجو إن 8 جنود قُتلوا وأصيب 13 في هجوم بشمال البلاد أمس، فيما قد يكون أول هجوم دام على أراضيها يشنه إرهابيون قتلوا الآلاف في دول مجاورة.
وأفادت الحكومة في بيان بأن «مجموعة مدججة بالسلاح نصبت كميناً قبل الفجر لنقطة تابعة للجيش في محافظة كبندجال بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. 
ونددت الحكومة بشدة بهذا الهجوم الذي وصفته بـ«الهمجي»، مؤكدة بذل ما في وسعها للبحث عن هذه المجموعات الإرهابية المسلحة وكف يدها. وقال مسؤول عسكري كبير لم يشأ كشف هويته: إن الجنود تعرضوا لهجوم شنه نحو 60 شخصاً يستقلون دراجات نارية، وأوضح أن تبادل إطلاق النار استمر أكثر من ساعتين. وقال محللون أمنيون إن الهجوم نفذه على الأرجح فرع محلي لتنظيم «القاعدة» مقره مالي لكنه تمدد جنوباً في السنوات الأخيرة إلى بوركينا فاسو.

توجو
الإرهاب
آخر الأخبار
أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات
عربي ودولي
أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات
اليوم 18:25
صقر غباش
الإمارات
صقر غباش: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف
اليوم 18:22
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عربي ودولي
العاهل البحريني يهنئ محمد بن زايد لانتخابه رئيساً للدولة
اليوم 18:17
هزاع بن زايد
الإمارات
هزاع بن زايد: نبارك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة
اليوم 18:15
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد: أخي وعضيدي نبايعك رئيساً لدولتنا وقائداً لمسيرتنا
اليوم 18:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©