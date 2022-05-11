الحكومة الليبية تعيد فتح الحقول والموانئ النفطية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية الليبية.

وأفاد باشاغا في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية أمس، أن جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية كللت بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.

ومنذ نحو 3 أسابيع أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانات متلاحقة، «القوة القاهرة» في حقول «الفيل، الشرارة، الزويتينة، البريقة» النفطية، حتى إشعار آخر لتوقف الإنتاج فيها بسبب إغلاقها من محتجين.

وأعلن تكتل «الهلال النفطي» بالإضافة إلى محتجين آخرين في جنوب البلاد عن وقف إنتاج تصدير النفط من المنطقة بشكل كامل، مشترطين ضرورة تسليم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وألقوا بيانا مشتركا طالبوا فيه بالعدالة في توزيع موارد النفط بشكل متساو بين كافة المناطق الليبية، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة.

وأعلنت وزارة النفط والغاز، أمس، أن عملية استئناف إنتاج النفط سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي، مؤكدة أن استئناف الإنتاج له أيضًا مردود إيجابي على البنية التحتية لقطاع النفط في ليبيا.

وطالبت وزارة النفط والغاز من الجميع تحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، مشيرة إلى أن من قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا الإذن بالفتح حسب ما جاء في بيان تكتل الهلال النفطي.

وفي سياق آخر، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، المستجدات السياسية، مؤكداً ضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية.

في سياق آخر، عقدت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الليبية اجتماعا في طرابلس ناقشت خلاله الخطوات التي وضعتها لاستكمال إجراءات توحيد المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسات السيادية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا «UNDP»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية «وال».

وتناول الاجتماع استكمال إجراءات توحيد المؤسسات الوطنية والانتهاء من المرحلة الأولى الجاري العمل عليها حالياً وفي مقدمتها المؤسسات السيادية.