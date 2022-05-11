الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السودان: تكليف الجيش بحسم الانفلات الأمني
السودان: تكليف الجيش بحسم الانفلات الأمني
12 مايو 2022 03:43

أسماء الحسيني (الخرطوم)

كلف مجلس الأمن والدفاع في السودان، الجيش السوداني بحسم الانفلات الأمني ضد أي مجموعات أو أفراد بكافة مدن وأنحاء البلاد.
وقال العميد الركن نبيل عبدالله علي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم أمس: إن «اللجنة استعرضت الموقف الأمني والجنائي بالبلاد واتخذت عدداً من القرارات، أبرزها توجيه القوات المسلحة بجميع أنحاء البلاد بالتحرك الفوري والحاسم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيه لحسم التفلتات الأمنية التي برزت مؤخراً بما يحفظ هيبة الدولة، كما كلف الاجتماع القوات المسلحة بكافة المناطق وقوات الجيش بالتعامل الحاسم والقانوني مع كافة المظاهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد بكافة مدن وأنحاء البلاد». 

السودان
الجيش السوداني
آخر الأخبار
إسبانيا تسعى لطلب القروض الأوروبية للتعافي من كورونا
عربي ودولي
إسبانيا تسعى لطلب القروض الأوروبية للتعافي من كورونا
اليوم 18:35
برج خليفة يحتضن لقاء الأساطير
الرياضي
برج خليفة يحتضن لقاء الأساطير
اليوم 18:34
علماء فلك يقدمون لأول مرة صورة للثقب الأسود في وسط مجرة درب التبانة
دنيا
علماء فلك يقدمون لأول مرة صورة للثقب الأسود في وسط مجرة درب التبانة
اليوم 18:32
بمشاركة فرسان الإمارات.. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً
الرياضي
بمشاركة فرسان الإمارات.. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً
اليوم 18:30
إيلي داغر
دنيا
المخرج اللبناني إيلي داغر: الجمهور الإماراتي «أبهرني»
اليوم 18:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©