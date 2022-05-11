السودان: تكليف الجيش بحسم الانفلات الأمني

أسماء الحسيني (الخرطوم)

كلف مجلس الأمن والدفاع في السودان، الجيش السوداني بحسم الانفلات الأمني ضد أي مجموعات أو أفراد بكافة مدن وأنحاء البلاد.

وقال العميد الركن نبيل عبدالله علي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم أمس: إن «اللجنة استعرضت الموقف الأمني والجنائي بالبلاد واتخذت عدداً من القرارات، أبرزها توجيه القوات المسلحة بجميع أنحاء البلاد بالتحرك الفوري والحاسم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيه لحسم التفلتات الأمنية التي برزت مؤخراً بما يحفظ هيبة الدولة، كما كلف الاجتماع القوات المسلحة بكافة المناطق وقوات الجيش بالتعامل الحاسم والقانوني مع كافة المظاهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد بكافة مدن وأنحاء البلاد».