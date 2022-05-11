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«الحوثي» يختلق أزمة وقود جديدة في صنعاء
طوابير السيارات على محطات الوقود في صنعاء بسبب الأزمة التي اختلقها الحوثي (أرشيفية)
12 مايو 2022 03:43

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شهدت محطات المشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء، عودة مفاجئة للطوابير الطويلة للسيارات والمركبات أمام محطات الوقود، منذرة بأزمة جديدة تضاعف معاناة المدنيين.
وقال سكان محليون، إن طوابير طويلة للسيارات شوهدت أمام محطات الوقود، بعد إغلاق بعض المحطات أبوابها بشكل مفاجئ.
وجاءت أزمة المشتقات النفطية المختلقة، عقب مرور شهر من بدء الهدنة الأممية والتي تم بموجبها سماح تحالف دعم الشرعية لدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بافتعال أزمة جديدة للمشتقات النفطية في صنعاء ومناطق سيطرتها، والتلاعب بأسعارها، رغم استمرار وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة بواقع سفينتين أسبوعياً، استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المدنيين والتضييق على سبل عيشهم‏.
وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن عدد سفن المشتقات النفطية التي أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة اعتباراً من 1 أبريل وحتى 8 مايو بلغت 10 سفن محملة بـ 268911 طناً مترياً، بالإضافة إلى سفينتين محملتين بـ 60000 طن متري من الديزل تم منح التصاريح لها، وهي كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لثلاثة أشهر‏.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين المدنيين، وتفرغ الهدنة الأممية من مضمونها، والضغط لتدفق المشتقات النفطية بصورة طبيعية بمناطق سيطرتها وتوجيه عائداتها لصرف رواتب موظفي الدولة.
ومن شأن هذه الأزمة المفتعلة أن تفاقم الوضع المعيشي الصعب للمدنيين الذين يعانون جراء استمرار الحرب ونهب الميليشيات الحوثية لرواتب الموظفين للعام السابع على التوالي وتزايد البطالة وانعدام مصادر الدخل.
وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اتهم ميليشيات الحوثي بعرقلة تنفيذ الهدنة الأممية، مؤكداً أن أولوياتها تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب، وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني.
وكشف بن مبارك، أن الميليشيات الحوثية تجني 90 مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة وتتهرب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين.
وأكد التزام الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسلة.

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