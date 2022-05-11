ليندركينج يدعو لإطلاق سراح موظفي السفارة الأميركية بصنعاء

واشنطن (وكالات)

دعا المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينج، ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى إطلاق سراح موظفي السفارة الأميركية في صنعاء فوراً.

وكشف ليندركينج خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «الحرة»، عن أن ميليشيات الحوثي تخل مجمع السفارة الأميركية في صنعاء بعد، ولم يطلقوا سراح 13 شخصاً كانوا يعملون في السفارة سابقاً.

وأكد المبعوث الأميركي: أنه «لا يوجد أي عذر على الإطلاق لاعتقال الأبرياء واحتجازهم وعزلهم عن عائلاتهم، هذا أمر غير مبرر، هؤلاء يمنيون لديهم وظائف وهم يقومون بوظائفهم لحماية ما كان يعرف بالسفارة الأميركية في صنعاء».

وقال ليندركينج: «نود أن يعود المجمع إلى الولايات المتحدة وإطلاق سراح هؤلاء الأفراد وإعادتهم إلى عائلاتهم».

وفي أكتوبر الماضي، بدأت ميليشيات الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات بحق عدد من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، كما اقتحمت مقر السفارة واستبدلت الحراسة بعناصر مسلحة تابعة لها.

وكانت السفارة الأميركية بصنعاء قد أغلقت أبوابها وغادر طاقمها الدبلوماسي الأميركي العاصمة اليمنية في فبراير 2015، مع استكمال ميليشيات الحوثي انقلابها والسيطرة على العاصمة.