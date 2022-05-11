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تحذيرات في سريلانكا من انهيار الاقتصاد ما لم تُشكل حكومة جديدة
تحذيرات في سريلانكا من انهيار الاقتصاد ما لم تُشكل حكومة جديدة
12 مايو 2022 03:43

كولومبو (وكالات)

حذر حاكم البنك المركزي في سريلانكا أمس، من أن اقتصاد البلاد سينهار إلى حد لا يمكن إصلاحه ما لم تُشكل حكومة جديدة في غضون يومين لإعادة إرساء الاستقرار السياسي.
وأفاد أن موجة العنف الأخيرة تخرج خطط المصرف للتعافي الاقتصادي عن مسارها، بينما تعقّد استقالة رئيس الوزراء وغياب بديل له حتى الآن الأمور. ولفت إلى أن الاستقرار السياسي ضروري لتطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لمعالجة أزمة الديون التي تعاني منها البلاد والنقص الشديد في العملات الأجنبية والواردات الأساسية.
وقال الحاكم ناندلال ويراسينغه للصحافيين في كولومبو: «ما لم تتشكل حكومة في اليومين القادمين، فسينهار الاقتصاد تماما ولن يكون من الممكن إنقاذه». وأضاف: «كانت البلاد تنزلق سريعاً على منحدر عندما تسلمت منصبي قبل أكثر من شهر بقليل، اعتقدت أنه سيكون بإمكاننا وقف ذلك، لكن مع أحداث الاثنين، لم تعد المكابح تعمل». وقال: «سينهار الاقتصاد تماما في غضون أسبوع إلى أسبوعين، لن يكون بإمكان أحد أن ينقذ سريلانكا في هذه المرحلة، وجودي هنا كحاكم لن يساعد».
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه الشهر الماضي، أعلن ويراسينغه تخلف سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرا إلى أن البلد لا يملك المال اللازم للدفع للدائنين.

سريلانكا
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