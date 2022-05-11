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سوريا: هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف القنيطرة
سوريا: هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف القنيطرة
12 مايو 2022 03:43

دمشق (وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فجر أمس، أن «إسرائيل نفذت اعتداء بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا».
وقالت الوكالة: «اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي». وأضافت أن الأضرار الناجمة عن الهجوم اقتصرت على الماديات.
 وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.
وتداول مستخدمون على تويتر، مقطع فيديو للهجوم، وقالوا إنه تم بأربعة صواريخ.
وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران وميليشيات «حزب الله» في سوريا.
وقبل عدة أيام، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن اعتداء جوياً استهدف «حويجة كاطع» قرب الجسر المعلق بمدينة دير الزور.
و«حويجة كاطع» هي جزيرة تقع وسط نهر الفرات، الذي يمر من مدينة دير الزور، وتبعد نحو 100 متر من قرية «الحسينية» شمالاً، وعن الجسر المعلق غرباً، وجنوباً حي الحويقة، وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 2 كيلومتر فقط، وهي عبارة عن أراض زراعية.

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