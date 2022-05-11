المعارضة ترفض جدولا زمنيا قدمه الجيش في غينيا

مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا
12 مايو 2022 01:14
رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية في غينيا، الأربعاء، الجدول الزمني الذي اقترحه المجلس العسكري الحاكم ومدته 39 شهرا للمرحلة الانتقالية. كان العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في انقلاب سبتمبر الماضي، قال هذا الشهر إن من المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات حتى تعود الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى الحكم المدني. وصرح للتلفزيون الحكومي أنه بعد مشاورات سياسية، يبحث إعلان مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، وهي المرة الأولى التي يقترح فيها جدولا زمنيا. ورفضت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية وأكثر من 60 من حلفائها الأصغر الاقتراح في بيان مشترك وحثوا المجلس العسكري على "الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية".